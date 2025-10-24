본문 바로가기
웅진씽크빅, 배우 이정현의 첫 그림책 '몽글몽글 숲속 요리사' 출간

최호경기자

입력2025.10.24 09:28

인세 전액 어린이병원에 기부

웅진씽크빅은 가수 겸 배우 이정현의 첫 그림책 '몽글몽글 숲속 요리사'를 출간했다고 24일 밝혔다.


이번 작품은 아이를 위한 건강한 요리와 따뜻한 이야기를 함께 담은 그림책으로, 요리를 매개로 아이들에게 사랑과 나눔의 가치를 전하기 위해 기획됐다.

'몽글몽글 숲속 요리사' 표지. 웅진씽크빅

'몽글몽글 숲속 요리사'는 요리를 좋아하는 아이 서아와 반려견 토리가 감기에 걸린 고양이 가족을 위해 가을 재료로 만든 따뜻한 요리 한 상을 선물하는 이야기를 담았다. 작가가 딸과 함께 아픈 고양이를 돌보며 느꼈던 경험에서 출발한 이 작품은 누군가를 위해 음식을 직접 만드는 행복한 경험을 아이의 시선으로 따뜻하게 그려냈다.

책에는 고소한 밤수프와 바삭한 치즈과자 등 아이와 부모가 함께 만들 수 있는 간단하고 건강한 레시피가 실려 있다. 요리를 만드는 즐거움과 함께 배려와 나눔의 가치를 자연스럽게 배울 수 있다. 초판에는 특별 부록으로 '몽글몽글 숲속 요리사' 컬러링 활동지가 포함돼 아이들이 직접 색칠하며 책의 분위기를 만끽하도록 했다.


웅진씽크빅은 "아이들이 일상에서 요리와 이야기로 따뜻한 감성을 키울 수 있도록 앞으로도 계절별 요리 그림책을 지속 선보일 계획"이라며 "이정현 작가의 인세는 전액 세브란스 어린이병원에 기부될 예정"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
