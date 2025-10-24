1Q 미국나스닥100 미국채혼합50액티브, 순자산 500억 달성

하나자산운용은 '2세대 채권혼합ETF'로 출시한 1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF의 순자산이 11영업일 만에 500억원을 돌파했다고 24일 밝혔다.

ETF는 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 적극적으로 나스닥100 비중을 확대해 기대 수익률을 높이는 전략에 적합하다. 퇴직연금 계좌는 규정상 전체 자산의 30%는 예·적금, 채권, 채권혼합형 펀드 등 안전자산에 투자하고, 나머지 70%까지만 주식 등 위험자산에 투자할 수 있다.

상품의 총보수는 연 0.05%로 국내 상장한 모든 채권혼합형 ETF 중 최저보수다. 동일유형인 미국 대표지수 채권혼합 ETF의 총보수 0.15% 대비 저렴하다.

상장일인 지난달 30일 기준 개인 순매수 55억원을 기록했다. 올해 글로벌 증시의 가파른 상승 흐름 속에서 나스닥100을 약 50% 추종하면서 미국 단기채를 약 50% 편입하며 수익과 안정을 동시에 추구한 2세대 채권혼합 ETF가 개인투자자에게 선택받고 있다는 분석이다.

하나자산운용은 올해 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q 미국나스닥100 를 잇달아 출시했다. 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 상장으로 연금투자자를 위한 미국 대표지수ETF 시리즈를 완성했다.

김태우 대표는 "1Q 미국나스닥100미국채혼합50 ETF는 미국 테크와 미국 단기국채에 한번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품"이라고 소개했다.

이어 "장기투자에서 저보수가 수익률 상승에 미치는 영향이 절대적인 만큼 앞으로도 미국 대표지수 유형 4종은 투자자를 위해 업계 최저 수준의 보수를 유지할 것"이라고 덧붙였다. 아울러 "앞으로도 하나자산운용은 연금투자자들의 기대 수익률 향상을 위해 상품 공급자로서의 역할에 앞장설 것"이라고 강조했다.





