락앤락, '스누피' 디자인 담은 리틀럽 신제품 출시

락앤락이 '리틀럽' 신제품 5종을 새롭게 출시했다고 24일 밝혔다.

'리틀럽'은 락앤락의 프리미엄 영유아 브랜드로, 안전한 소재를 사용해 수유기부터 이유기, 유아기까지 성장 단계별 맞춤형 제품들을 선보이고 있다.

이번 신제품은 세계적인 캐릭터 브랜드 '피너츠'와의 협업 제품이 포함됐다. 특히 ▲흡착 식판 세트 ▲원터치 PPSU 양손 빨대컵 ▲푸드자 ▲이유식 용기 실리콘캡 원형 4종에 피너츠의 대표 캐릭터인 '스누피와 친구들'을 적용해 귀여운 디자인과 친근한 감성을 더했다.

신제품 리틀럽 시리즈는 락앤락몰, 네이버스마트스토어와 스타필드, 백화점 등 온·오프라인 채널을 통해 구매할 수 있다.

락앤락 관계자는 "스누피 리틀럽 시리즈는 아이의 안전을 최우선으로 고려하면서도 사용 편의성과 귀여운 디자인을 더해 아이와 부모 모두 만족할 수 있는 제품"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



