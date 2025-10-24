[클릭 e종목]"한미반도체, HBM TCB 장비 1위 지위 강화"

LS증권은 24일 한미반도체에 대해 내년 고대역폭메모리(HBM)용 TCB 점유율을 확대할 것으로 내다봤다. 목표주가는 18만원으로 기존 대비 50% 상향 조정했다.

차용호 LS증권 연구원은 "HBM4 장비 발주 지연으로 올해 실적 전망치를 하향 조정한다"면서도 "내년 실적은 매출액 14%, 영업이익 19% 상향 조정한다"고 설명했다.

이어 "TCB 점유율은 북미 고객사향으로는 25년 90%→26년 90%를 유지할 것"이며 "SK하이닉스향으로는 25년 50%→26년 60%로 확대될 것"으로 예상했다.

그는 "HBM3e 대비 HBM4는 TCB 난이도가 상승한다"며 "HBM용 TCB 장비 글로벌 1위 업체인 한미반도체 기술력이 빛을 발할 것"이라고 강조했다.

차 연구원은 "3분기에 연결기준으로 매출액 1696억원, 영업이익 853억원을 기록했을 것으로 추정한다"며 "기존 추정치 대비 각각 22%, 20% 하향 조정했다"고 분석했다. 그는 "엔비디아가 공급업체에 요구하는 속도를 8Gbps→10Gbps로 상향 조정하며 HBM4 램프 업 시점이 지연되고 있다"며 "HBM 공급업체의 장비 발주 시점도 연기됐다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



