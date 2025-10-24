본문 바로가기
회원구 구암2동, 동대구-창원 고속화철도 촉구 서명운동 펼쳐

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.24 08:24

단체 활동과 연계한 캠페인 및 관내
상가 대상 '찾아가는 서명운동' 병행

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 창원시가 추진 중인 '동대구-창원 고속화철도' 국가철도망 반영 촉구 범시민 서명운동에 적극적으로 동참하며, 지역 주민들의 높은 참여 속에 서명운동을 이어가고 있다.

구암2동, 동대구-창원 고속화철도 반영 촉구 범시민 서명운동 전개.

지난 22일 구암2동은 주민자치프로그램 및 단체 활동과 연계한 캠페인을 중심으로, 민원창구 방문 시민 대상 서명운동과 관내 상가를 직접 찾아가는 '찾아가는 서명운동'을 함께 추진하고 있다. 또한 주민들이 일상 속에서 쉽게 참여할 수 있도록 다양한 홍보 활동과 참여 분위기 확산에 힘쓰고 있다.


심양숙 구암2동장은 "이번 서명운동은 교통 불균형을 해소하고 창원의 미래 성장 기반을 마련하기 위한 시민들의 뜻을 모으는 뜻깊은 계기"라며 "앞으로도 동민들과 함께 적극적인 참여 분위기를 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

