본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

김성욱기자

입력2025.10.24 08:30

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대만, 인기 배우들 병역 기피로 체포돼 논란
당국 "전체 16%가 병역 면제…1만7천명"
과체중 비율 30%…BMI 조정해 기준 강화

최근 대만에서 연예인 병역 기피 논란이 불거진 가운데, 전체 병역 면제의 최다 사유가 과체중인 것으로 나타났다. 연합뉴스는 23일 중국시보 등 대만언론을 인용해 "대만 내정부 역정사(병무청 격)는 지난해 복무 대상자 가운데 병역 면제자가 16%(약 1만 7000명)에 달한다"며 "원인은 과체중, 지능지수(IQ) 문제, 자폐증, 발이 안쪽으로 휜 선천성 내반족, 부정맥 등의 순서로 집계됐다"고 보도했다. 전체 원인 중 과체중 비율은 30%에 달하며 나머지 원인은 각각 10% 미만인 것으로 전해졌다.


지난 7월 대만 신주현에서 열린 군 실사격 훈련에서 군인들이 전차 앞에 서 있다. AP연합뉴스

지난 7월 대만 신주현에서 열린 군 실사격 훈련에서 군인들이 전차 앞에 서 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

올해 8월까지 병역 면제 비율은 16%에 도달했으며, 원인으로는 과체중, 내반족, 부정맥, 지능지수 문제, 노이로제 등의 순으로 파악됐다. 아울러 과체중은 지난 10년간 병역 면제 원인 1위인 것으로 전해졌다. 류스팡 대만 내정부장(장관)은 "과체중, 심장혈관, 척추 문제, 정신 질환 등은 병역 대상자의 건강보험 진료 기록과 대조해보면 파악할 수 있다"고 설명했다.

또 최근 10년간 '정부 허가 없이 출국 또는 출국 허가 기간 종료 후에도 귀국하지 않아 징집에 불응한 자'와 '정당한 이유 없이 신체검사를 거부하거나 신체에 손상을 입히는 등의 방법으로 등급을 변경한 자'가 각각 2146명, 527명이었다.


당국은 향후 다른 아시아 국가의 사례를 참고해 국방부와 공동으로 신체 등급 기준을 강화할 방침이다. 특히 체질량지수(BMI·체중을 키의 제곱으로 나눈 값) 기준을 '45 초과 또는 15 미만'으로 조정해 향후 체중 조절로 인한 병역 면제가 쉽지 않을 전망이다. 또한 고혈압으로 인한 면제도 종합병원 등에 입원해 심장 등에 실질적인 병변이 있을 경우로 강화할 예정이다.


앞서 대만의 인기 배우 왕다루(왕대륙) 등 28명이 지난 6월 병역 기피 혐의로 체포 및 기소된 데 이어 지난 21일 천보린(진백림)도 같은 혐의로 경찰에 체포됐다. 현지 언론은 병역 기피 혐의로 체포되는 연예인이 계속 나올 것이라고 전했다.

대만의 병역 면제는 최근 증가하고 있는 것으로 알려졌다. 중국과 군사적 긴장 관계가 커지는 가운데, 지난 2024년 1월부터 군 의무복무 기간이 종전 4개월에서 1년으로 연장된 것 등의 영향으로 추정된다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

피켓팅 놓쳐도 즐기는 건 못참아…'밖탠딩'을 아시나요

지각에 왜 이리 민감해?…"죽일듯 욕해서야" vs "무개념·민폐 맞지"

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기