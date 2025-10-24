<선임>
◆대표이사
▲토스씨엑스 강진석
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지...
[인사]비바리퍼블리카
