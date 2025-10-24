본문 바로가기
구미시의회, 산업건설위원회 현장방문 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.24 09:44

구미농산물도매시장 시설 확인 및 점검

경북 구미시의회 산업건설위원회는 지난 22일 구미농산물도매시장(고아읍 선산대로 309)을 방문해 현황을 청취하고 시설을 점검했다.

산업건설위원회는 구미농산물도매시장(고아읍 선산대로 309)을 방문해 현황을 청취하고 시설을 점검했다./구미시의회 제공

산업건설위원회는 구미농산물도매시장(고아읍 선산대로 309)을 방문해 현황을 청취하고 시설을 점검했다./구미시의회 제공

구미농산물도매시장(대지면적 8만 3049㎡, 연면적 2만 5111.91㎡)은 청과동, 채소동 2, 관리동 등 총 7개 동으로 이루어져 있다. 2001년 4월에 개장한 판매시설로 휴장일(일요일 등)을 제외하고 매일 8시에 경매를 진행하고 있다.


이번 현장 방문은 농산물도매시장의 현황을 청취하고 도매시장 내 채소동 시설현대화 사업 현장을 점검하기 위해 진행되었다.

위원들은 도매시장 시설 운영 실태를 청취하고, 실시설계 용역 중인 '채소동 시설현대화' 사업에 관해 설명을 들으며 향후 시설 사용에 대한 논의를 이어갔다.


'채소동 시설현대화' 사업은 농산물도매시장의 7개 동 중 채소동 2개에 대한 내부시설 노후화를 개선하기 위한 사업이다.


김낙관 산업건설위원장은 "농산물도매시장은 지역 농가 소득과 시민의 먹거리 안전에 직결되는 중요한 공간인 만큼, 안전하고 효율적인 유통환경 조성이 필요하다" 며 "노후화로 인한 시설현대화 사업 추진의 필요성은 인정하나 관련 부서에서는 예산의 낭비를 방지할 수 있도록 사전에 철저히 계획을 수립하고 불필요한 부분이 없는지 점검해 최소한의 예산으로 사업의 목적을 달성하여 시민들의 불편을 해소할 수 있도록 노력해 달라"고 당부했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
