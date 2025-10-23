대전시, 전국 최초 고무차륜 기반 3칸 '굴절 차량' 도입

건양대학교병원~유성네거리 구간 내년 상반기 운행 예정

대전시가 전국 최초로 레일 기반이 아닌 고무 차륜 기반 3칸 굴절 차량을 도입해 내년 상반기 운행을 시작한다.

김종명 철도건설국장은 23일 오전 기자실을 찾아 "신교통수단 시범사업이 교통약자를 포함한 모든 시민의 교통 편의성과 안전 확보, 지속가능한 도시교통 체계 구축을 목표로 추진되고 있으며, 모든 절차는 투명하고 합리적으로 진행할 것"이라고 밝혔다.

아랍에미레이트 아부다비에서 운행 중인 굴절 차량(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

'신교통수단 시범사업'을 통해 중앙버스전용차로가 구축된 도안동로 일원에 대규모 수송력(230여명)을 갖춘 3칸 굴절차량을 도입할 계획으로, 현재 해당 차량에 대한 관련법과 제도가 없어 규제 실증 특례를 적용받아 추진하는 사업이다.

그동안 사업 추진을 위한 교통 분야 전문가들의 의견수렴을 위해 지난해 9월 신교통수단 도입방안 마련을 위한 국제세미나를 국회에서 개최했으며, 2024년 11월 철도학회와 올해 5월 한국자동차모빌리티안전학회에 참여해 제도개선과 사업 추진 방안에 대해 학계 및 전문가들과 심도 있게 논의했다.

또한, 국토교통부 대도시권광역교통위원회, 한국교통안전공단 등 담당부처·전문기관과 논의 후 신교통수단 도입·운영과 관련된 규제 확인을 위해 지난해 8월 규제 신속 확인을 신청해 관련 규제에 대한 조치계획을 수립했고, 규제 실증 특례 신청, 12월 관계부처 협의, 실무위원회 심의를 거쳐 올 1월 국토부 모빌리티 혁신위원회의 최종심의 승인을 받아 사업추진 근거를 마련했다.

중국 이빈시에서 운행 중인 굴절 차량(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

본격적인 사업 추진을 위해 올해 4월 기반시설 건설을 위한 실시설계 용역 착수와 함께 조달청에 차량구매 계약 의뢰해 7월 차량이 선정됐고, 올 12월까지 자동차 인증 절차를 거쳐 차량 3대를 인수할 계획이다.

한편, 계획 노선(정림삼거리~가수원네거리~도안동로~유성네거리~충남대) 중 도시철도 2호선 트램 혼용노선(충남대~유성네거리, 가수원네거리~정림삼거리)은 트램 사업과의 공기 불일치와 이에 따른 3칸 굴절차량 전용차로의 추가로 차로 감소와 교통혼잡 발생이 우려됨에 따라 일부 조정할 계획이다.

조정 노선은 건양대학교병원~용소삼거리~도안동로~유성네거리 구간으로 대학교, 병원, 공동주택들이 밀집해 있어 더 많은 시민이 신교통수단을 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



