"산모 몸속의 '미세플라스틱', 영유아 면역력에 영향"

임산부 몸속의 미세플라스틱이 영유아에게 전달돼 면역 기능을 떨어뜨릴 수 있다는 사실이 입증됐다.

한국생명공학연구원은 바이오신약 중개연구센터 이다용 박사 연구팀이 이 같은 내용의 연구 결과를 세계 최초로 규명했다고 23일 밝혔다.

산모가 섭취한 폴리에틸렌(PE) 미세플라스틱이 모유 수유를 통해 영유아에게 전달되고 이 때문에 면역체계가 교란돼 바이러스 감염에 취약해질 수 있다는 것이 핵심이다.

연구팀은 실험을 통해 임신한 생쥐가 일상에서 흔히 사용되는 폴리에틸렌 미세플라스틱을 섭취했을 때 이물질이 모유를 통해 새끼의 체내로 이동, 비장에 다량 축적되는 것을 확인했다.

비장은 몸속 면역세포를 조절하는 기관이다. 비장의 균형이 무너지면 감염병에 취약해질 수밖에 없다. 실제 어미 쥐를 통해 미세플라스틱에 노출된 새끼 쥐는 면역을 담당하는 T세포와 NK세포가 줄어들고 염증을 일으키는 B세포가 비정상적으로 늘어나는 등 면역체계의 불균형이 뚜렷해졌다.

또 미세플라스틱이 모유를 통해 새끼의 비장에 축적된 후에는 성장기 내내 면역세포 분포의 불균형과 항바이러스 면역물질(인터페론·염증성 사이토카인) 분비 저하가 지속되는 현상이 확인됐다.

이는 단기 노출에 따른 일시적 반응이 아니라 면역 발달과정 전반을 교란해 감염 저항성을 약화시킬 수 있음을 보여준다.

특히 비장에 미세플라스틱이 축적된 생쥐가 H1N1 신종플루 바이러스에 감염됐을 때는 정상군보다 감염 후 체중이 급격히 줄어들고, 항바이러스 면역물질 분비가 현저히 낮아지는 등 바이러스 억제 능력이 떨어지는 현상도 관찰됐다.

연구팀은 이 같은 현상을 토대로 미세플라스틱이 단순히 체내에 머무는 데 그치지 않고 면역체계를 교란해 감염병에 취약해지는 유해 요인이 될 수 있음을 강조했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



