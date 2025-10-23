본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

과학

국립과천과학관, 겨울학기 정규과정 신설…"가을 열기 이어간다"

김종화기자

입력2025.10.23 09:54

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유아·초등학생 대상 6주 단기 운영, 인기 강좌 중심 20개 개설

국립과천과학관이 가을학기의 높은 호응에 힘입어 유소년 대상 '겨울학기 개인 정규교육과정'을 새롭게 운영한다.


과학관은 다음 달 8일부터 12월 14일까지 주말마다 유아와 초등학생을 대상으로 한 겨울학기 과정을 개설한다고 밝혔다.

2025년 겨울학기 개인 정규교육과정 홍보물. 국립과천과학관 제공

2025년 겨울학기 개인 정규교육과정 홍보물. 국립과천과학관 제공

AD
원본보기 아이콘

봄·여름·가을에 이어 처음 도입되는 이번 학기는 6주 단기 운영 방식으로, 그동안 높은 경쟁률로 수강하지 못했던 학생들에게 추가 기회를 제공한다.

전체 과정은 ▲주제탐구 ▲실험탐구 ▲창작탐구 ▲정보(SW)탐구 등 4개 분야로 구성되며, 총 20개 강좌 40개 반이 열린다. 각 강좌는 6차시로 진행된다.


'집안 곳곳 과학이 쑥쑥', '마술 속 과학을 찾아라!' 등 인기 강좌가 다시 개설되고, '기후변화와 생명의 진화', '제철과학, 겨울 과학놀이터' 등 신규 프로그램도 선보인다.


수강 신청은 오는 30일부터(연간회원은 29일부터) 국립과천과학관 온라인 학습관리시스템에서 가능하다.

한형주 관장은 "꾸준한 관심과 성원에 감사드리며, 겨울학기에도 많은 어린이들이 과학의 즐거움을 느끼길 기대한다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기