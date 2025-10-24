본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[스마트금융대상]고객 중심의 투자·자산관리 파트너

송화정기자

입력2025.10.24 10:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고객친화 부문 최우수상 '미래에셋증권'

미래에셋증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 고객친화 부문 최우수상을 수상했다.

김미섭·허선호 미래에셋증권 부회장

김미섭·허선호 미래에셋증권 부회장

AD
원본보기 아이콘

미래에셋증권 MTS 엠스톡(M-STOCK)은 투자와 자산관리를 하나의 플랫폼에서 연결하는 인공지능(AI) 기반 올인원 투자 솔루션으로 자리매김하고 있다. 단순히 거래 영역을 넘어 고객 맞춤형 정보 제공과 전략적 자산관리 기능을 통해 직관성과 전문성을 모두 갖춘 차별화된 사용자 경험을 제공한다.


미래에셋증권은 혁신금융서비스로 지정된 '안면인식 기술 활용 비대면 실명확인'에 추가로 신분증 사본판별 솔루션을 도입해 보안성 강화와 이용 편의성 제고를 동시에 실현했다. 또한 고객들에게 국내외 투자를 아우르는 트레이딩 경험을 제공하기 위해 국내 주식 대체거래소(NXT) 주문 체결 편의성을 제공하는 한편 국내 및 해외 선물옵션 거래 고객을 위한 파생상품 거래 지원도 확대했다. 해외주식에 대한 심리적 장벽을 낮추고 성공투자를 위한 투자 아이디어 및 투자관리를 효과적으로 지원하기 위해 해외주식 레벨업 신규 서비스도 선보였다.


이와 함께 마이데이터 기반의 다양한 플래너 서비스를 탑재해 배당, 이자, 공모주 투자, 절세 등을 계획적이고 체계적으로 지원하는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공한다.

[스마트금융대상]고객 중심의 투자·자산관리 파트너 원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기