[스마트금융대상]AI 활용한 독창적 콘텐츠…투자자 관점서 차별화

조슬기나기자

입력2025.10.24 10:00

콘텐츠 부문 최우수상 '하나증권'

강성묵 하나증권 대표. 하나증권

하나증권은 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 콘텐츠 부문 최우수상을 받았다. 인공지능(AI), 개인화 등 사용자 중심의 콘텐츠 서비스를 통해 투자자 관점에서 차별화된 가치를 제공한 것은 물론, 재미와 투자를 연결하는 선순환 구조까지 구축했다는 평가다.


하나증권의 자체 AI 모델을 기반으로 한 '공포탐욕시그널 서비스'는 업종 및 종목별 투자자 심리를 나타내는 공포탐욕지수를 계산해 기간별 비교, 과거 수익률 통계, 차트 및 보조지표 등을 활용함으로써 시그널 변동 시 투자자들에게 알림을 제공하도록 한 서비스다. 이를 통해 사용자들의 투자 판단을 지원한다.

사용자 활동에 따른 리워드도 마련돼있다. MTS 원큐프로 채널 내 포인트 서비스를 통해 출석 체크, 퀴즈, 이벤트 확인 등의 활동만으로도 매월 일정 포인트를 적립하고, 이를 해외소수점 주식 또는 매수 쿠폰으로 전환할 수 있도록 했다.


이와 함께 하나증권은 투자정보를 제공함에 있어서도 사용자 관점에 초점을 맞췄다. 자사 거래 현황을 기반으로 전일 기준 수익률, 수익금, 회전율이 높은 거래 종목은 물론, 투자자들이 궁금해할 만한 '자산 상위 1%' 고수의 거래 종목도 공개하고 있다. 아울러 자산규모, 연령대, 투자경력, 직업, 연 수입 등 다양한 그룹 단위 거래 종목 현황을 확인할 수 있는 '투자 인사이트' 콘텐츠를 통해 나와 비슷한 투자자가 어떤 종목에 관심을 두고 있는지도 확인 가능하다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
