본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[스마트금융대상]AI 기반 MTS 서비스 혁신 추진

송화정기자

입력2025.10.24 10:00

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술성 부문 최우수상 'NH투자증권'

NH투자증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 기술성 부문 최우수상을 수상했다.

윤병운 NH투자증권 대표

윤병운 NH투자증권 대표

AD
원본보기 아이콘

NH투자증권은 MTS(QV, 나무)에서 다양한 인공지능(AI) 서비스를 고객에게 제공함으로써 고객이 AI 기반 투자정보 서비스의 다양한 경험을 할 수 있도록 한 점이 호평을 받았다.


NH투자증권은 ▲차트분석 AI ▲세줄 요약 ▲터미널 엑스(Terminal X) ▲퍼플렉시티(Perplexity) ▲배당주는 AI ▲지금 시장은 등 다양한 AI 기반의 서비스 제공 및 확대를 추진하고 있다. 차트분석 AI는 지난해 9월 오픈 이후 월평균 활성 사용자수가 약 14만7000명에 달하고 조회수는 약 70만건을 기록했다. 세줄 요약은 월간 활성 이용자수(MAU)가 약 7만4000명에 달한다. Terminal X는 올해 8월 오픈 이후 MAU 약 7만5000명을 달성했다.

또한 NH투자증권은 소형언어모델(sLLM) 활용을 통해 외부망 연결 없이 구동 가능한 서비스로 개발해 보안을 향상시켰다. NH투자증권은 AI 기반 차트 분석 정보 제공 장치 및 그 방법으로 특허도 출원했다.


NH투자증권은 실용성 중심으로 고객들의 수요에 맞춰 AI를 활용하고 있으며 외부 AI 환경 활용, AI 응용프로그램인터페이스(API) 활용 및 내부 sLLM 활용 등 다양한 형태로 AI를 활용하면서 고객 경험 혁신을 주도하고 있다.

[스마트금융대상]AI 기반 MTS 서비스 혁신 추진 원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기