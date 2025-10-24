[스마트금융대상]AI 기반 MTS 서비스 혁신 추진

기술성 부문 최우수상 'NH투자증권'

NH투자증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 기술성 부문 최우수상을 수상했다.

NH투자증권은 MTS(QV, 나무)에서 다양한 인공지능(AI) 서비스를 고객에게 제공함으로써 고객이 AI 기반 투자정보 서비스의 다양한 경험을 할 수 있도록 한 점이 호평을 받았다.

NH투자증권은 ▲차트분석 AI ▲세줄 요약 ▲터미널 엑스(Terminal X) ▲퍼플렉시티(Perplexity) ▲배당주는 AI ▲지금 시장은 등 다양한 AI 기반의 서비스 제공 및 확대를 추진하고 있다. 차트분석 AI는 지난해 9월 오픈 이후 월평균 활성 사용자수가 약 14만7000명에 달하고 조회수는 약 70만건을 기록했다. 세줄 요약은 월간 활성 이용자수(MAU)가 약 7만4000명에 달한다. Terminal X는 올해 8월 오픈 이후 MAU 약 7만5000명을 달성했다.

또한 NH투자증권은 소형언어모델(sLLM) 활용을 통해 외부망 연결 없이 구동 가능한 서비스로 개발해 보안을 향상시켰다. NH투자증권은 AI 기반 차트 분석 정보 제공 장치 및 그 방법으로 특허도 출원했다.

NH투자증권은 실용성 중심으로 고객들의 수요에 맞춰 AI를 활용하고 있으며 외부 AI 환경 활용, AI 응용프로그램인터페이스(API) 활용 및 내부 sLLM 활용 등 다양한 형태로 AI를 활용하면서 고객 경험 혁신을 주도하고 있다.





