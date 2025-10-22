강원교육청, 2026학년도 수시 대비 '실전 중심' 모의면접 지원 확대

거점형기숙형고-시·군지역 찾아가는

모의면접·온라인 모의면접 운영

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 2026학년도 수시모집을 대비해 학생들에게 실제와 같은 면접 경험을 제공하고, 맞춤형 피드백을 통해 면접 역량을 강화하기 위한 '강원진학지원센터와 함께하는 2026학년도 수시모집 대비 모의면접'을 운영한다고 22일 밝혔다.

강원특별자치도교육청이 2026학년도 수시모집을 대비해 학생들에게 실제와 같은 면접 경험을 제공하고 있다. 강원특별자치도 제공

이번 모의면접은 강원진학지원센터 상담교사단 면접전형팀과 권역별 진학전문지원관이 함께 참여해 서류면접과 제시문면접을 모두 대비할 수 있는 실전 중심 프로그램으로 진행된다.

거점형 기숙형고 모의면접은 △10월 18일 동해권역 △10월 25일 속초·양양 권역 △11월 22일 철원권역에서 진행된다.

시·군지역의 면접 지원은 △10월 11일 강릉권역을 시작으로 △10월 19일 원주권역 △11월 1일 춘천권역에서 진행되며, 군지역의 경우 10월 27일부터 13개의 학교를 찾아가서 모의면접을 지원한다.

면접은 전문성을 갖춘 교사 면접팀이 참여하며, 학생의 생활기록부를 사전에 분석해 개별 맞춤형 질문을 구성한다. 또한 제시문 면접은 실제 대학 기출문제 및 강원진학지원센터 자체 개발 문제를 활용해, 학생들이 실제 면접과 유사한 환경에서 연습할 수 있도록 지원한다.

다양한 환경에서 대입을 준비하고 있는 학생들을 위해 대면 참여가 어려운 학생들에게는 온라인 모의면접도 함께 운영한다.

운영은 22일, 11월 12일 두 차례 진행되며, 회차별 60명씩 총 120명의 학생을 대상으로 실시한다.

온라인 모의면접은 1명의 학생을 대상으로 면접관 2인이 참여해 진행하며, 서류면접과 제시문면접 모두 신청을 받아 운영한다.

각 학교는 스공학 프로그램을 통해 면접 수업을 운영하고, 강원진학지원센터는 실제 면접 환경을 최대한 재현하여 학생들이 사전에 면접을 경험하고 대비할 수 있도록 지원한다. 이는 학생들의 실전 면접 역량을 강화하기 위한 모의면접 프로그램의 핵심 목적이다.

또한, 교사 멘티 프로그램을 병행하여 면접평가 프로그램 실습과 평가결과 기반 컨설팅을 실시함으로써 교사의 면접지도 전문성도 강화할 계획이다.

이를 위해 강원진학지원센터 상담교사단 면접전형팀과 진학전문지원관이 면접 현장에 직접 참관하여, 2025년 새롭게 도입된 면접평가 프로그램에 면접 평가 결과를 입력하고 분석한다.

이후 결과를 바탕으로 면접 지도 컨설팅을 운영하며, 교사의 면접 지도 역량을 높이는 실질적 기회가 될 것으로 기대된다.

신경호 교육감은 "대학 입시에서 면접의 영향력이 점점 커지고 있는 만큼, 학생과 교사 모두의 면접 역량을 높일 수 있도록 면접아카데미를 한층 전문화해 지원하겠다"며 "이번 모의면접이 학생들의 수시모집 준비에 실질적인 도움이 되어 원하는 대학에 진학하는 데 긍정적인 영향을 미치길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



