▲윤송자씨 별세, 박철규(한섬 해외패션부문 사장)·박원규·박미선·박무선·박지숙·박지선씨 모친상 = 22일, 서울아산병원 장례식장 23호실(23일 오전 10시부터 조문 가능), 발인 25일
[부고]박철규(한섬 해외패션부문 사장)씨 모친상
2025년 10월 22일(수)
