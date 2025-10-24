[스마트금융대상]투자분석부터 모니터링까지...비즈니스 본질 개선

비즈니스 부문 최우수상 신한투자증권

신한투자증권은 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 비즈니스 부문 최우수상을 받았다.

투자정보 탐색부터 실행, 성과 모니터링까지 전 여정에서 비즈니스 본질을 개선함으로써, 글로벌 자본시장 투자 장벽을 해소하는 데 집중했다는 점에서 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

이선훈 신한투자증권 대표. 신한투자증권 AD 원본보기 아이콘

현재 신한투자증권은 생성형 인공지능(AI) 기반 시장 정보를 제공하는 '이슈 모아봤SOL' 서비스, 테마와 관련된 경기지수 등 통계지표를 분석 제공하고 종목별 수급정보를 한곳에 모아 분석해주는 '분석플러스'를 운영 중이다. 기존에 100주 단위로 거래할 수 있었던 일본 주식을 1주씩 거래할 수 있는 '단주 서비스'도 시작했다.

이와 함께 투자 실행 이후에 지속돼야 할 투자성과 모니터링을 돕기 위한 보유 미국 주식 급등락 알림도 국내 대형사 최초로 적용했다. 아울러 고객이 투자자에서 주주가 됐을 때, 주주의 권리 증진을 돕기 위한 '주주 우대 서비스'를 국내 증권사 최초로 오픈했다.

최근 개시한 신한투자증권의 AI PB 서비스 역시 주목받고 있다. 이는 국내 전 증권사 최초의 AI 기반 종합 서비스로 단순한 뉴스 요약, 시황정리, 챗봇 등 서비스를 넘어 MTS 앱의 전 메뉴에 적용돼 고객을 지원한다. 고객이 궁금해할 내용을 선제적으로 예측, 답변을 미리 요약·제공하는 것은 물론, 해결되지 않은 궁금증에 관해서는 대화형 인터페이스로 질의도 가능하다.

신한투자증권 리서치본부 역시 커버리지 확대를 통한 고객혁신 및 비즈니스 혁신을 도모하고 있다. 2024년 140건, 2025년 상반기 기준 62건의 인뎁스 자료가 발간됐다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>