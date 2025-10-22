코스피, 59.84P 오른 3883.68 마감(1.56%↑)
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 59.84P 오른 3883.68 마감(1.56%↑)
2025년 10월 22일(수)
코스피, 59.84P 오른 3883.68 마감(1.56%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 이렇게 좋아하지?" 日도 '갸우뚱'
"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락
'연예계 복귀' 김흥국 "尹 면회 안 갔다고 욕먹고, 필요할 때만 찾아"
'슬리퍼 차림' 김건희, 휴관일에 경호원들과 경회루 갔다…그 옆사람 누군가 보니
"새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이[규제없는도시, 메가샌드박스]⑨
"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보
"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'
"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다