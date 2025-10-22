본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

경찰, 서울 시내 방치 오토바이 번호판 거래자 무더기 송치

박승욱기자

입력2025.10.22 14:00

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 시내 방치된 오토바이의 번호판을 훔쳐 팔거나 산 이들이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.

경찰, 서울 시내 방치 오토바이 번호판 거래자 무더기 송치
AD
원본보기 아이콘

22일 서울 성북경찰서는 상습절도, 상습 장물양도, 장물양도 방조, 금융실명거래법 위반, 장물취득 등 혐의를 받는 번호판 판매 일당 4명과 구매자 20명을 불구속 송치했다고 밝혔다.


경찰에 따르면 이들은 지난 1~4월 서울 일대 주차장 등에 방치된 오토바이 번호판 29개를 전국 각지에서 거래한 혐의를 받는다. 번호판 거래 가격은 15만~20만원 사이였다.

판매 일당은 역할을 나눠 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 1명이 번호판을 훔쳐 오면 2명이 사회관계망서비스(SNS)에 "가라판(훔친 번호판을 부르는 은어) 팝니다"라고 하는 등 불법 게시글 감독망을 교묘히 벗어나는 방식으로 구매자를 모집한 뒤, 나머지 1명의 금융계좌로 판매금을 세탁하는 식이다.


구매자 1명을 뺀 19명의 구매자와 판매 일당 4명은 미성년자인 것으로 알려졌다.


경찰 관계자는 "오토바이 번호판을 거래하면 교통법규를 위반하거나 형사 범죄를 저지를 때 추적이 어려워지기 때문에 추가 범죄에 활용될 수 있다"며 "앞으로도 거래자를 추적해 추가 범죄를 예방할 것"이라고 말했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다" 국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

새로운 이슈 보기