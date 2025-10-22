한림대 커뮤니티교육원, ‘AI교육’ 프로그램으로 평생교육 확산 '앞장'

한림대, RISE사업 연계 '지역 평생학습축제'서 AI·자개 체험 부스 운영

한림대학교(총장 최양희) 커뮤니티교육원은 지난 17일부터 19일까지 '춘천시 평생학습축제' 및 '인제군 평생학습축제'에 참여하여 지역민이 쉽고 즐겁게 학습할 수 있는 체험중심의 부스를 운영했다.

'인제군 평생학습축제’ 부스 운영. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 RISE사업(지·산·학 연계 평생교육 클러스터 조성)과 연계하여 지역민에게 AI 체험, 자개 공예 체험, 평생학습 오픈플랫폼 홍보 등 다양한 프로그램을 제공하고, 지역사회와 함께하는 평생학습 문화 확산에 기여하기 위해 기획됐다.

한림대학교 RISE사업단 커뮤니티교육원이 주관하여 추진된 이번 부스는 ▲AI 체험존: 인공지능 기술을 직접 체험하며 학습과 생활 속 활용 가능성을 이해▲자개 미니 키링 제작 체험: 전통 공예 감성을 살린 실습형 프로그램 ▲평생학습 오픈플랫폼 홍보 및 가입 이벤트 등으로 구성하여 참여자들의 많은 관심과 호응을 얻었다.

'춘천시 평생학습축제' 부스 운영. 한림대학교 제공 원본보기 아이콘

김익태 원장은 "이번 축제 참여는 지역민과의 소통을 강화하고, 한림대가 추진 중인 지·산·학 연계형 평생학습 생태계 조성의 실질적 사례가 될 것"이라며 "향후에도 지역과 함께 성장하는 평생교육 모델을 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.





