국민대-윤민창의투자재단, 실전 창업교육 협력

창업 역량 강화 위한 공동 프로그램 추진

국민대학교 산학협력단 기업가정신창업허브는 지난 16일 교내 본부관에서 윤민창의투자재단과 실전 창업 교육과정 공동 개발 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

국민대와 윤민창의투자재단이 업무협약을 체결했다. 국민대학교

윤민창의투자재단은 중소벤처기업부의 기술창업지원 프로그램인 '팁스(TIPS)'와 소상공인 창업지원 프로그램인 '립스(LIPS)'의 운영 기관으로, 예비 창업가의 도전 정신을 지원하며 창업 생태계 확산에 앞장서고 있다.

특히 '굿스타터(Good Starter)' 투자 공모 프로그램을 통해 온라인 플랫폼, 인공지능(AI), 모빌리티, 콘텐츠 등 혁신 분야 스타트업에 집중적으로 투자하고 있다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲실전 창업 교육 프로그램 공동 개발·운영 ▲멘토링 및 전문가 네트워크 구축 ▲IR(투자유치) 및 후속 투자 연계 등 창업 지원 협력체계를 구축하기로 했다.

정승렬 국민대 총장은 협약에 대해 "기업가정신을 지향하는 국민대의 창업 교육 역량과 재단의 투자 네트워크가 결합된 뜻깊은 협력"이라고 말했다.





최영찬 기자



