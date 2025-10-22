본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

김형미 광주 서구의원 "지주택 가입자 피해 예방을"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.22 10:17

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"구민 재산권 보호"…법률상담·실태조사 등

광주시 서구의회 김형미 의원이 대표 발의한 '광주시 서구 지역주택조합 등 가입 신청자 피해 예방을 위한 조례안'이 지난 21일 해당 상임위원회를 통과했다.

김형미 광주 서구의원. 광주 서구의회 제공

김형미 광주 서구의원. 광주 서구의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이 조례안은 지역주택조합에 가입하려는 주민들이 허위·과장 광고, 불공정 계약 등으로 인한 피해를 입지 않도록 사전에 충분한 정보를 제공하고, 구민의 재산권을 보호하기 위한 제도적 기반을 마련하는 것을 목적으로 한다.


특히 전국 최초로 지역주택조합 실태조사 결과를 구의회에 보고하도록 규정, 피해 실태를 객관적으로 파악하고 선제적으로 대응할 수 있는 실질적인 예방 효과가 기대된다.

주요 내용으로는 ▲지역주택조합 가입 유의사항 안내서 제작·배포 ▲법률상담·실태조사 ▲홍보·교육 추진 ▲정보공개·협력체계 구축 등이 포함돼 있다.


김 의원은 22일 "최근 지역주택조합을 둘러싼 분쟁과 보증사고가 전국적으로 잇따르고 있는 만큼, 주민들이 충분한 정보를 바탕으로 안전하게 의사결정을 내릴 수 있는 제도적 기반이 필요하다"며 "이번 조례 제정이 서구민의 권익과 재산을 보호해 건전한 주거문화 조성에 기여하길 기대한다"고 말했다.


한편 광주 서구에서는 양동, 농성동, 화정동 등 14개 지역주택조합이 추진 중이며, 이번 조례 제정을 통해 안전하고 건전한 주택조합 운영이 이뤄질 것으로 기대된다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

아베와 닮은 일본의 첫 여성총리…다카이치가 걸어온 길

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기