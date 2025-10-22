본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

신한투자증권, '처음ISA' 서비스 가입고객 5000명 돌파

조슬기나기자

입력2025.10.22 09:48

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 전용 서비스인 '처음ISA' 가입 고객이 출시 5개월 만에 5000명을 넘어섰다고 22일 밝혔다.

신한투자증권, '처음ISA' 서비스 가입고객 5000명 돌파
AD
원본보기 아이콘

처음ISA는 중개형 ISA의 세제 혜택을 그대로 누리면서, 계좌 내 대기자금(위탁예수금)에 대해 전용 RP(환매조건부채권)를 자동으로 매수·매도하는 서비스다. 해당 서비스는 만 15세에서 39세 이하 고객 중 신청자에 한해 적용된다. 지난 1일 기준 처음ISA 전용RP 금리는 세전 연 2.1%이며, 일반적인 대기자금에서 받는 자사 위탁예수금 금리는 세전 연 1%다.


신한투자증권은 "청년층의 재테크 관심이 높아지는 가운데 처음ISA가 합리적인 자산관리 도구로 자리잡고 있다"라며, "앞으로도 고객이 쉽고 효율적으로 자산을 관리할 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 신한금융그룹 통합 애플리케이션 '신한 슈퍼SOL'에서는 처음ISA 신규 가입 고객을 대상으로 포인트 제공 이벤트를 진행 중이다. 신규 가입 시 마이신한포인트 1만5000포인트, 이후 매월 10만 원 순입금 시 추가 500포인트를 지급한다. 해당 이벤트는 오는 12월까지 운영된다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"가스레인지 당장 바꿔라" 전문가 경고 '충격'

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기