[특징주]S-Oil, 3일째 상승...16개월만에 7만원 회복

S-Oil이 3일 연속 상승세를 지속하며 장중 7만원을 회복했다.

22일 오전 9시25분 현재 한국거래소에서 S-Oil은 전일 대비 2200원(3.23%) 오른 7만300원에 거래되고 있다. 장중 7만1000원까지 오르며 52주 신고가를 기록했다. S-Oil의 주가가 7만원을 넘어선 것은 지난해 6월 초 이후 처음이다.

S-Oil의 최근 강세는 정제마진 반등에 따른 하반기 실적 회복 기대감 때문으로 풀이된다. 한화투자증권은 S-Oil의 올해 3분기 실적이 매출액 8조1000억원, 영업이익 2743억원을 기록해 시장 기대치에 부합할 것으로 전망했다. 이용욱 한화투자증권 연구원은 "S-Oil의 3분기 실적은 정제마진 개선과 유가 반등 효과로 견조할 것"이라며 "10월 들어 정제마진이 추가로 상승하면서 4분기 영업환경은 더욱 개선될 것"이라고 설명했다.





