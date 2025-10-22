교원그룹, 한국리틀야구연맹에 4000만원 상당 후원

교원그룹은 한국리틀야구연맹에 총 4000만원 규모의 후원을 진행했다고 22일 밝혔다.

교원그룹은 21일 화성드림파크 메인리틀구장에서 열린 후원금 전달식에서 유소년 야구 발전기금 3000만원과 함께 1000만원 상당의 구몬 및 빨간펜 교육 상품을 전달했다.

교원그룹과 한국리틀야구연맹 관게자가 기부금 전달식에서 기념 사진을 찍고 있다. 교원그룹

후원금과 물품은 유소년 선수 발굴과 육성, 학업 지원 등 미래 인재 양성을 위한 다양한 활동에 활용될 예정이다.

교원그룹은 이번 기부를 계기로 한국리틀야구연맹과의 교류 및 협력 가능성을 적극적으로 모색할 방침이다. 특히 유소년 선수들의 성장과 경험 확장을 위한 해외 전지 훈련 및 문화체험 지원 등 다양한 협력 방안도 논의할 예정이다.

교원그룹 관계자는 "국내 대표 교육 기업으로서 아이들의 꿈과 성장을 응원하고, 기업의 사회적 책임을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



