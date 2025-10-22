본문 바로가기
교원그룹, 한국리틀야구연맹에 4000만원 상당 후원

최호경기자

입력2025.10.22 08:59

교원그룹은 한국리틀야구연맹에 총 4000만원 규모의 후원을 진행했다고 22일 밝혔다.


교원그룹은 21일 화성드림파크 메인리틀구장에서 열린 후원금 전달식에서 유소년 야구 발전기금 3000만원과 함께 1000만원 상당의 구몬 및 빨간펜 교육 상품을 전달했다.

교원그룹과 한국리틀야구연맹 관게자가 기부금 전달식에서 기념 사진을 찍고 있다. 교원그룹

교원그룹과 한국리틀야구연맹 관게자가 기부금 전달식에서 기념 사진을 찍고 있다. 교원그룹

후원금과 물품은 유소년 선수 발굴과 육성, 학업 지원 등 미래 인재 양성을 위한 다양한 활동에 활용될 예정이다.

교원그룹은 이번 기부를 계기로 한국리틀야구연맹과의 교류 및 협력 가능성을 적극적으로 모색할 방침이다. 특히 유소년 선수들의 성장과 경험 확장을 위한 해외 전지 훈련 및 문화체험 지원 등 다양한 협력 방안도 논의할 예정이다.


교원그룹 관계자는 "국내 대표 교육 기업으로서 아이들의 꿈과 성장을 응원하고, 기업의 사회적 책임을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
