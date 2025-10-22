본문 바로가기
성남시, 말레이시아 최대 뷰티 박람회서 81억 수출 상담 '대박'

이종구기자

입력2025.10.22 07:22

숏뉴스
언론사 홈 구독
K-뷰티 중심 도시 성남
현지 시장 진출 교두보 확보

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 9월 30일부터 10월 3일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터(KLCC)에서 열리는 말레이시아 최대 뷰티박람회 '말레이시아 뷰티엑스포&코스모뷰티 2025(Beauty Expo&Cosmobeaute Malaysia 2025)'에서 성남관을 운영해 총 557만4000달러 규모(약 81억원)의 수출상담 성과를 거뒀다고 22일 밝혔다.

한 해외바이어가 말레이시아 뷰티엑스포에 마련된 성남시 기업부스에서 미용기기를 체험하고 있다. 성남시 제공

한 해외바이어가 말레이시아 뷰티엑스포에 마련된 성남시 기업부스에서 미용기기를 체험하고 있다. 성남시 제공

말레이시아에서 열린 최대 규모의 뷰티박람회인 이번 전시회에는 전 세계 60개국에서 약 1000개 기업이 참가했으며, 1만5000여 명의 뷰티 전문가와 바이어들이 전시장을 찾았다.


성남시는 지역 내 뷰티·미용 분야 중소기업 10개사와 함께 '성남관'을 운영해 총 201건의 상담을 진행했으며, 약 557만4000달러(약 81억원)의 수출상담 실적과 91만8000달러(약 13억원) 규모의 계약 추진 성과를 달성했다.

이번 전시에는 ㈜라운드얼스를 비롯한 10개 기업이 참여해 뷰티 디바이스와 기능성 화장품 등 다양한 제품을 선보이며 K-뷰티의 우수한 기술력과 경쟁력을 현지 시장에 알렸다.


전시에 참가한 한 성남 기업 대표는 "이번 전시를 통해 K-뷰티에 대한 현지의 높은 관심과 수요를 직접 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 해외 시장 개척을 위한 도전을 이어가겠다"고 밝혔다.


성남시는 이번 상담 실적이 실질적인 수출 계약으로 이어질 수 있도록 전시회 종료 이후에도 계약 연계 컨설팅과 후속 마케팅 등 사후 지원을 지속할 계획이다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
