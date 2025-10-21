10대 친딸 폭행으로 숨지게 만들어…40대 가수 겸 아나운서 구속기소

10대 친딸을 무차별 폭행하고 방치해 살해한 혐의로 경남에서 활동하는 40대 가수 겸 아나운서가 구속기소 됐다.

창원지검 진주지청 형사2부(부장검사 이혜현)는 21일 친딸(18)을 살해한 혐의(살인)로 어머니 40대 A씨를 구속기소 했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 22일 남해군 한 주거지에서 친딸을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. A씨는 친딸을 폭행한 뒤 뜨거운 물을 부어 두피 열상과 화상 등을 입힌 것으로 조사됐다. 이후 딸은 고통을 호소했지만 이틀 이상 자신의 차량에 방치해 결국 숨졌다고 검찰은 설명했다.

A씨 범행은 딸이 숨진 이후 병원에 이송되는 과정에서 드러났다. 당시 A씨는 딸을 남해군의 한 병원 응급실에 보냈는데 의료진이 딸의 몸에서 발견된 상처를 보고 범죄를 의심해 경찰에 신고했다.

A씨는 경남에서 가수 겸 아나운서로 활동하며 유튜브 채널을 운영한 것으로 알려졌다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>