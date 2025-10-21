본문 바로가기
청송군, 2026년도 과수생산분야 지원사업 신청 접수

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.21 15:31

FTA과수고품질시설 현대화

평면형과원조성 묘목비 지원

경북 청송군(군수 윤경희)은 오는 11월 7일까지 3주간 '2026년도 FTA기금 과수고품질시설 현대화사업'과 '청송사과(경북) 평면형과원 조성 묘목비 지원사업' 신청을 받는다.


FTA기금 과수고품질시설현대화 사업은 자유무역협정(FTA) 체결에 따른 농산물 수입 개방에 대비하고, 과수산업의 경쟁력 강화를 위해 매년 추진되고 있다.

지원 대상은 2024년 12월 31일 이전에 조성된 사과·복숭아·자두 과원이며, 주요 세부 사업은 ▲품종 갱신 ▲관수시설 ▲지주시설 ▲야생동물 방지시설(철선 울타리) ▲방풍망 시설 ▲미세살수장치 ▲열상방상팬 설치 등이다.


특히 2026년도 사업부터는 청송군 원예산업발전계획에 따라 조직된 생산유통조직 참여가 필수조건으로 변경되어, 송원APC 또는 관내 농협에 과수를 전속(약정) 출하한 실적이 있는 경영체만 지원이 가능하다.


출하 실적이 없는 경우에는 사업 신청 시 출하 약정을 체결하고, 올해 수확한 사과를 출하하는 조건으로 신청할 수 있다.

신청은 읍·면사무소에서 구비서류를 준비한 뒤 청송사과유통센터 또는 관내 농협에 방문해 접수하면 된다.


청송사과(경북) 평면형과원 조성 묘목비 지원사업은 고밀식·2축·다축 등 미래형 과원 조성에 필요한 묘목 구입비의 50%를 지원(주당 7500원 한도)한다.


식재 기준은 1평당 1주, 경영체당 연간 최대 1000주까지 지원되며, 신청은 읍·면사무소를 통해 접수할 수 있다.


윤경희 군수는 "다축 등 미래형 평면과원 조성에 필요한 묘목비를 지원해 농가 부담을 줄이고, 재배시스템 혁신을 촉진하겠다"며 "인건비와 자재비 절감, 고품질 사과 생산을 통해 청송사과의 경쟁력을 강화하고 농가소득 증대에 기여하겠다"라고 말했다.

청송군, 2026년도 과수생산분야 지원사업 신청접수.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
