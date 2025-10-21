담양군, '마주 온(溫)데이'로 친절 공직문화 확산

군수-직원 간 소통…'따뜻한 행정' 구현

담양군은 지난 20일 베스트 공무원 18명을 초청, 10월 '마주 온(溫)데이'를 개최했다. 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)이 매월 군수와 직원들이 함께하는 정기 소통 프로그램 '마주 온(溫)데이'를 운영하며 조직 내 신뢰와 공감 문화를 확산하고, 나아가 군민 중심의 따뜻한 행정을 구현하는 데 주력하고 있다.

이 프로그램은 현장 직원의 생생한 목소리를 직접 경청하며 군정 발전을 위한 의견을 수렴하는 중요한 창구역할을 하고 있다.

지난 20일 열린 10월 '마주 온(溫)데이'는 군민 친절 응대에 앞장서고 적극적인 업무 수행으로 모범이 된 '베스트 공무원' 18명을 초청해 진행됐다.

간담회에 참석한 직원들은 "단순한 민원 처리를 넘어 군민 한 사람 한 사람의 어려움에 귀 기울이고 해결책을 모색하려 노력했다"며 "이번 자리를 통해 군민과의 소통을 더욱 강화할 동기를 얻었다"고 입을 모았다. 이들은 또 "앞으로도 공직자로서 군민 신뢰를 기반으로 보다 효과적인 행정 서비스를 제공하겠다"고 의지를 다졌다.

정철원 군수는 이날 간담회에서 민원 최일선에서 군민을 세심하게 응대한 직원들의 헌신적인 노고를 높이 평가하며 격려를 아끼지 않았다.

정 군수는 "군정의 최전선에서 군민을 직접 마주하는 여러분들의 친절한 태도와 헌신이 담양군의 이미지를 만들어간다"며 "작은 친절이 큰 감동으로 이어지는 공직문화를 지속적으로 확산해 나가자"고 당부했다.

한편 군은 앞으로도 '마주 온(溫)데이'를 비롯한 다양한 내부 소통 프로그램을 통해 직원들이 자긍심을 갖고 군민 중심 행정을 실현할 수 있도록 적극 지원해 나갈 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>