담양군, '마주 온(溫)데이'로 친절 공직문화 확산

군수-직원 간 소통…'따뜻한 행정' 구현
담양군은 지난 20일 베스트 공무원 18명을 초청, 10월 '마주 온(溫)데이'를 개최했다. 담양군 제공
전남 담양군(군수 정철원)이 매월 군수와 직원들이 함께하는 정기 소통 프로그램 '마주 온(溫)데이'를 운영하며 조직 내 신뢰와 공감 문화를 확산하고, 나아가 군민 중심의 따뜻한 행정을 구현하는 데 주력하고 있다.
이 프로그램은 현장 직원의 생생한 목소리를 직접 경청하며 군정 발전을 위한 의견을 수렴하는 중요한 창구역할을 하고 있다.
지난 20일 열린 10월 '마주 온(溫)데이'는 군민 친절 응대에 앞장서고 적극적인 업무 수행으로 모범이 된 '베스트 공무원' 18명을 초청해 진행됐다.
간담회에 참석한 직원들은 "단순한 민원 처리를 넘어 군민 한 사람 한 사람의 어려움에 귀 기울이고 해결책을 모색하려 노력했다"며 "이번 자리를 통해 군민과의 소통을 더욱 강화할 동기를 얻었다"고 입을 모았다. 이들은 또 "앞으로도 공직자로서 군민 신뢰를 기반으로 보다 효과적인 행정 서비스를 제공하겠다"고 의지를 다졌다.
정철원 군수는 이날 간담회에서 민원 최일선에서 군민을 세심하게 응대한 직원들의 헌신적인 노고를 높이 평가하며 격려를 아끼지 않았다.
정 군수는 "군정의 최전선에서 군민을 직접 마주하는 여러분들의 친절한 태도와 헌신이 담양군의 이미지를 만들어간다"며 "작은 친절이 큰 감동으로 이어지는 공직문화를 지속적으로 확산해 나가자"고 당부했다.
한편 군은 앞으로도 '마주 온(溫)데이'를 비롯한 다양한 내부 소통 프로그램을 통해 직원들이 자긍심을 갖고 군민 중심 행정을 실현할 수 있도록 적극 지원해 나갈 방침이다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
