단국대, 경기도 연천에 ‘단국G-RISE연천센터’ 개소

지역 혁신·산학 협력 거점 구축

단국대학교가 경기도 연천, 한미양행과 함께 경기북부 그린바이오 신기술 연구와 지역혁신 생태계 조성에 나선다.

현판식 단체 사진. 왼쪽부터 김금남 연천군농업기술센터 기술보급과장, 김중학 ㈜한미양행 이사, 정윤화 책임교수, 최형준 단국G-RISE사업부단장, 김덕현 연천군수, 이원희 연천군농업기술센터 소장, 이용원 연천군농업기술센터 농업개발과장, 이현주 연천군 경제교통과장. 단국대학교 AD 원본보기 아이콘

이들 기관은 21일 연천군농업기술센터에서 '단국G-RISE연천지원센터' 현판식을 개최했다. 행사에는 최형준 단국G-RISE사업부단장, 김덕현 연천군수, 이원희 연천군농업기술센터 소장, 김중학 한미양행 이사, 정윤화 책임교수를 비롯한 관계자들이 참석했다.

이 센터는 경기도 라이즈(RISE) 사업의 일환으로 추진된 산·학·연 협력 거점으로, 경기북부 지역의 그린바이오 산업 육성과 균형발전을 이끌 예정이다.

향후 단국G-RISE사업단은 지역의 청정 자원과 대학의 생명과학 역량, 산업체의 기술력을 결합해 경기북부 그린바이오 혁신 허브를 구축한다는 목표다.

또한 경기도가 추진하고 있는 미래성장산업(G7)과 연계해 지역특화 R&D 협력과 기업 지원, 전문 인재 양성을 추진함으로써 지자체-대학-산업체 간 동반성장 모델을 구현할 예정이다.

안순철 총장은 "단국대의 우수한 생명과학 연구 역량을 바탕으로 ㈜한미양행의 헬스케어 기술력, 연천군의 청정 자연환경이 시너지를 이뤄 경기북부의 미래 신성장동력을 창출할 것"이라며 "센터를 중심으로 그린바이오 분야의 R&D 협력과 클러스터 조성을 가속화해 경기도 라이즈(RISE) 사업의 성공 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>