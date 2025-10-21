전주시, 30일 서천석 박사 초청 '부모 특강'

'육아가 쉬워지는 핵심기술' 주제

전북 전주시는 오는 30일 오후 4시 한국전통문화전당 2층 공연장에서 소아청소년정신과 전문의인 서천석 박사를 초청해 부모 특강을 연다고 21일 밝혔다.

전주시 부모학교 명강사 초청특강 포스터. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

서 박사는 소아청소년정신과 전문의이자 행복한아이연구소 소장으로 활동 중으로, 'tvN 어쩌다 어른' 등 방송매체 출연 및 다수의 베스트셀러 저서 등을 통해 부모와 아이 간의 소통 및 정서 발달에 관한 현실적인 조언을 해왔다.

특히 ▲세 살, 이제 막 시작하는 육아 ▲서천석의 마음 읽는 시간 ▲아이와 함께 자라는 부모 등의 저서를 통해 많은 학부모들의 깊은 공감을 이끌어 왔다.

서 박사는 이번 특강에서 '육아가 쉬워지는 핵심기술'을 주제로 대부분의 부모가 겪고 있는 육아에 대한 불안과 부담감을 덜어내고, 부모가 아이와 함께 성장할 수 있는 현실적인 방법들을 공유할 예정이다.

특강은 ▲훈육의 방법과 핵심기술 ▲아이와 대화법 ▲아이의 내면을 키우는 법 등을 중심으로 진행되며, 학부모들이 강사와 함께 현실적인 고민을 나눌 수 있도록 질의응답 시간도 마련된다.

이번 특강은 유아 및 초등학생 자녀를 둔 학부모 200명을 대상으로 무료로 진행되며, 참여를 원하는 학부모는 전주시 누리집 및 네이버폼을 통해 선착순 신청하면 된다.

이와 관련, 시는 건강한 가족문화 형성과 가족공동체 조성을 위해 ▲아이돌봄 지원 ▲가족센터 운영 ▲부모학교 운영 등 다양한 가족 정책을 추진하고 있다.

특히 시는 지난 2019년부터 전주시 부모학교를 통해 예비 부모에서 중·노년기 부모에 이르는 생애주기별 부모교육과 한부모·다문화 등 가족 특성에 맞는 부모교육을 다양하게 운영해오고 있다.

진교훈 시 복지환경국장은 "우리 사회의 가장 작은 공동체이자 가장 큰 울타리는 바로 가정이며, 그 중심에는 부모님의 역할이 중요하다"며 "이번 특강이 아이의 마음을 더 깊이 이해하고 함께 성장할 수 있는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



