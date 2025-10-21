품질·납품 얼마나 잘했길래… SNT에너지, 美 벡텔사 우수 공급자상 수상

미 LNG프로젝트 에어쿨러 경쟁력 인정받아



"원자력·복합화력 발전 시장서도 협력 방침"

SNT에너지가 세계적인 종합 엔지니어링·건설기업인 미국 벡텔(Bechtel Corporation)이 주최한 '2025 Supply Chain Excellence Award'에서 우수 공급자상을 거머쥐었다.

이 행사는 미국 시각 10월 20일 오전 11시 미국 버지니아 벡텔 본사에서 8개국 60여개의 기업이 참여한 가운데 진행됐다.

SNT에너지는 김형섭 대표이사가 참석해 크레이그 알버트(Craig Albert) 벡텔 최고운영자 사장(President & COO)으로부터 직접 트로피를 전달받았다고 21일 소개했다.

벡텔은 "SNT에너지는 탁월한 납기 준수 능력과 생산성 그리고 우수한 품질 등을 통해 벡텔의 공급망 효율화에 크게 기여했다"며 "이런 파트너십이 수상의 주요 요인"이라고 설명했다.

SNT에너지는 2023년에 벡텔로부터 미국 리오그란데 (Rio Grande) LNG 프로젝트 트레인 1 / 트레인 2 / 트레인 3의 에어쿨러를 수주한 데에 이어 2024년에는 미국 루이지애나 LNG 프로젝트의 에어쿨러를 수주했다. 최근에는 리오그란데 (Rio Grande) LNG 프로젝트 트레인 4와 트레인 5의 에어쿨러를 연이어 수주하며 글로벌 LNG 시장의 입지를 더 다지고 있다.

SNT에너지 관계자는"이번 수상은 당사의 기술력과 글로벌 파트너십 경쟁력을 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 벡텔을 비롯한 글로벌 고객사들과의 긴밀한 협업을 통해 미국 LNG 프로젝트 시장은 물론 원자력 및 복합화력 발전시장에서도 협력할 수 있도록 노력해 나갈 방침"이라고 말했다.

SNT에너지가 벡텔사로부터 우수 공급자상을 수상하고 있다. (맨왼쪽)크레이그 알버트 벡텔 최고운영자 사장, (가운데)김형섭 SNT에너지 대표이사.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



