본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

강원 소상공인, 전국 유통사 MD 만난다…소담스퀘어 강원 구매상담회 개최

이종구기자

입력2025.10.21 08:18

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원 소상공인 36곳, MD와 1:1 맞춤 상담
실전 마케팅 및 판로 개척 기회

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원특별자치도경제진흥원은 22일 '소담스퀘어 인(in) 강원'에서 도내 소상공인을 대상으로 '2025 소담스퀘어 강원 엠디(MD)초청 구매상담회'를 개최한다.

'소담스퀘어 인(in) 강원' 포스터. 강원도 제공

'소담스퀘어 인(in) 강원' 포스터. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 상담회에는 도내 유망 소상공인 36개 기업이 참가하며, 참가 기업들은 전국 주요 유통사 엠디(MD)와의 1:1 맞춤형 구매상담을 통해 실질적인 비즈니스 기회와 판로 확대의 발판을 마련하게 된다.


이번 행사는 류재청 11번가 매니저의 유통 트렌드 특강을 시작으로 ▲1:1 구매 상담회 ▲참가기업 제품 경쟁력 분석 ▲유통채널 입점 컨설팅 ▲소상공인과 유통 관계자 간 교류 및 협력 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

정호철 강원특별자치도 경제정책과장은 "이번 상담회를 통해 도내 소상공인들이 단순한 제품 판매를 넘어 실전형 온라인 마케팅 역량을 강화하고, 안정적인 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화한 캐나다 항공사 논란 "의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

대기업 총수들, 트럼프와 골프회동…관세타결 기대감

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

캄보디아서 50대 한인 남성 사망…외교부 "유서 확인"

새로운 이슈 보기