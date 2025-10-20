광주시, 생활밀착형 AI 기술로 시민 삶 바꾼다

전역 AI 실증도시 '탈바꿈'…3,300곳 개방

스킨케어·심리상담·보행안전 등 현장 실증

"AI 솔루션, 도시문제 해결·미래산업 육성"

광주시 청사 1층 열린 공간은 시민들이 인공지능(AI) 기술을 직접 체험할 수 있는 공간으로 새롭게 변모했다. 광주시 제공

광주시가 일상생활에 깊숙이 파고드는 인공지능(AI) 기술 실증사업을 활발히 추진하며 'AI 실증도시 광주'로서의 입지를 확고히 하고 있다. 시민 삶의 질을 높이고 도시가 당면한 문제를 해결하기 위한 혁신적 AI 솔루션들이 광주 전역에서 실증을 진행하고 있다.

20일 시에 따르면 올해 '창업기업제품 실증지원사업'에 45개사, 'AI 실증사업'에 4개사를 선정했으며, 22개사와 함께 다양한 현장 실증을 진행 중이다.

미래 먹거리 산업 육성을 목표로 공원, 공공청사 등 3,300여곳의 공공 실증자원을 개방해 기업들이 자유롭게 기술을 시험하도록 돕고 있다. 연간 35억원 규모의 예산 투입은 'AI 실증도시 광주'의 브랜드 가치를 더욱 공고히 하는 기반이 되고 있다.

주요 실증사업은 AI 기반 맞춤형 스킨케어, 거대언어모델(LLM)을 활용한 심리상담, AI 감지 센서를 통한 어린이 보행자 안전관리, 자전거도로 AI 안전관리 시스템 등 시민 생활과 직결된 분야에 집중돼 있다.

특히 시청사 1층 '열린 공간'은 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 장으로 거듭났다. 이곳에서는 광주과학기술원(GIST) 창업진흥센터 입주기업인 닥터케이헬스케어㈜가 AI 맞춤형 스킨케어 솔루션 기기를 선보인다. 개인의 피부 상태를 정밀 분석해 최적의 관리방안을 제공하고, 지역 화장품 기업의 제품 추천으로 데이터 기반의 맞춤형 제품 개발을 촉진한다. 또 ㈜헬프티쳐의 무인 AI 상담실은 LLM 기반 다중 양식 감정분석 기술로 실시간 감정 분석과 공감형 대화를 제공하며, 시민들의 정신 건강 증진에도 기여하고 있다.

시는 또 '대·자·보 도시' 구현을 위한 AI 기반 교통안전 시스템 개발에도 주력하고 있다. 에이치인텔리젼스의 '운전자·보행자 안전시스템'은 북구 서림초등학교 어린이보호구역에서 AI 감지센서와 LED 패널을 통해 실시간으로 위험을 알려 어린이들의 안전한 통학로를 확보하고 있다. 한국건설기술연구원과의 협력을 통해 광산구 쌍암공원 자전거도로에 설치될 'AI 안전관리 시스템'은 보행자와 자전거 이용자 움직임을 예측해 LED 조명으로 긴급 알림을 제공하는 실증도 추진할 예정이다.

손두영 미래산업총괄관은 "광주가 추진해온 여러 AI 사업들이 시민들 생활에 자연스럽게 안착하고 있다"며 "앞으로도 다양한 실증사업을 통해 기업이 보유한 각종 기술들이 시민 삶 속에서 살아 숨쉬는 환경을 지속적으로 조성해 나가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



