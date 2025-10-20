경제자유구역, 경계 허물어 '자유' 넓힌다… 부산진해·울산경자청, 광역권 공동성장 추구

경계 넘어 협력, 동남권 발전·산업혁신 첫 발



산업·투자·개발 전 분야 협력 구축, 상생발전

부울경의 경제자유구역끼리 공동성장 시너지를 높이기 위해 연대를 모색한다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 20일 울산경제자유구역청(청장 이경식)을 방문해 산업·투자·개발 분야 협력체계 구축 및 광역경제권 상생 발전 방안을 논의했다고 알렸다.

이번 방문은 항만·산단·에너지산업 등 유사한 산업기반과 입지 여건을 가진 두 경제자유구역이 지역 간 경계를 넘어 전략적 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 동남권 산업벨트의 공동 성장 전략을 모색하는 자리다.

20일 울산경제자유구역청 홍보관에서 박성호(왼쪽에서 3번째) 부산진해경제자유구역청장과 류재균(왼쪽에서 4번째) 울산경제자유구역청 사업총괄본부장이 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 ▲수소·이차전지 등 에너지 신산업과 첨단제조산업 간 연계 강화 ▲글로벌 투자유치를 위한 공동 IR 추진 ▲친환경 산업 전환에 대한 공동 대응체계 구축 ▲양 기관 주요 현안사항 공유 및 교류 활성화 등을 깊이 있게 논의했다.

특히 울산의 수소 중심 에너지 생태계와 부산·진해의 첨단산단, 물류 인프라를 연계한 산업협력 모델을 모색하면서 친환경 신산업 기반 확대 및 동남권 산업벨트 시너지 창출 방안도 논의됐다.

또 수소산업거점지구 시찰 및 울산항만공사(사장 변재영) 연계 방문을 통해 울산의 수소중심 에너지 산업 생태계 현황과 전략을 직접 확인하며 향후 친환경 신산업 분야에서의 협력모델 구축 가능성을 점검했다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "울산의 수소·이차전지 중심 에너지 신산업과 부산진해의 첨단산단·물류 인프라가 연계된다면 동남권은 산업혁신 중심축으로 도약할 수 있을 것"이라고 말했다.

또 "양 경제자유구역청이 산업과 기술, 인프라를 공유하며 시너지를 높여 나간다면 친환경 신산업 전환과 글로벌 투자유치에서도 한층 경쟁력을 확보할 수 있다"며, "동남권 광역경제권의 균형발전과 공동성장을 위한 협력 네트워크 강화에 힘을 쏟겠다"고 했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



