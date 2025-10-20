이동환 시장, 'CALL HERO 필리핀 참전영웅 호명추모식' 참석

이동환 고양시장 "참전 용사들의 숭고한 정신…두 나라 잇는 다리 되길"

이동환 고양시장이 지난 19일 고양시 필리핀군 참전비 앞에서 열린 6·25전쟁 제75주년 기념 '2025 CALL HERO 필리핀 참전영웅 호명추모식'에 참석해 참전 용사들의 숭고한 희생을 기렸다.

이동환 고양시장이 지난 19일 고양시 필리핀군 참전비 앞에서 열린 6·25전쟁 제75주년 기념'2025 CALL HERO 필리핀 참전영웅 호명추모식'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

사단법인 '포럼케이비전'과 '보국영웅 CALL HERO 중앙회' 주최로 거행된 이날 추모식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 권오을 국가보훈부 장관, 고양시의회 의원, 고양시 보훈·안보 단체장, 주한 필리핀 영사, 필리핀 이주민 등 약 100여 명이 참석했다.

이번 행사는 6·25전쟁 참전 필리핀 용사들의 이름을 한 분 한 분 호명하며 그 숭고한 희생을 기리고 감사의 뜻을 되새기기 위해 마련됐다. 참석자들은 참전 영웅들의 이름이 낭독되는 순간마다 경건한 마음으로 그 넋을 기렸다.

이동환 고양 특례시장은 필리핀 참전용사와 유가족분들께 깊은 경의를 표하며 "이번 추모식을 통해 필리핀 참전용사들의 헌신이 영원히 기억되고, 그 숭고한 정신이 대한민국과 필리핀 두 나라의 마음을 이어주는 다리가 되기를 바란다"라고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



