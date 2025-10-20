본문 바로가기
가평군, 옛 중앙내수면연구소 단풍길 25일부터 16일간 특별 개방

이종구기자

입력2025.10.20 11:58

가평군, 25일부터 11월 9일까지 열려
가평의 숨은 가을 비경, 청평 단풍길 특별 개방
체험·수산대전 등 ‘단풍 명소’서 다채로운 행사

가평의 대표 가을 비경으로 꼽히는 청평면 옛 중앙내수면연구소 단풍길이 오는 25일부터 11월 9일까지 16일간 전면 개방된다.

가평군이 청평면 옛 중앙내수면연구소 단풍길을 오는 25일부터 11월 9일까지 16일간 전면 개방한다. 사진은 지난해 단풍길 모습. 가평군 제공

가평군이 청평면 옛 중앙내수면연구소 단풍길을 오는 25일부터 11월 9일까지 16일간 전면 개방한다. 사진은 지난해 단풍길 모습. 가평군 제공

이번 개방은 한국자산관리공사의 적극적인 협조로 추진되며 평소 일반인 출입이 제한된 연구소 부지를 특별히 개방해 방문객들에게 색다른 추억을 선사할 것으로 기대된다.


가평군은 이번 행사를 통해 가평의 숨은 관광자원을 널리 알리고, 가을철 관광객 유입으로 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다. 방문객들은 행사기간 동안 소원지 쓰기, 어린이 물고기 밥주기, 사회관계망서비스(SNS) 게시 이벤트(사은품 증정) 등 다채로운 체험 프로그램을 즐길 수 있다.

주말에는 지역 농특산물 직거래 장터가 함께 열려 가평에서 생산한 신선한 농산물과 특산품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 지역 예술인들의 버스킹 공연도 준비돼 있어 단풍길의 아름다운 풍경과 함께 문화적 감성까지 더할 예정이다.


특히 개방 첫 주말인 25일과 26일에는 '2025 대한민국 수산대전-찾아가는 수산물 직거래장터'가 함께 열린다. 이 행사는 한국수산업경영인 경기도연합회 주관으로 열리며, 20% 이상 할인된 가격으로 신선한 수산물을 판매한다.


가평군 관계자는 "옛 중앙내수면연구소 단풍길은 가을이면 오색빛으로 물드는 아름다운 산책로로, 이번 개방 기간 많은 분이 가평의 가을 정취를 즐기시길 바란다"며 "아름다운 단풍과 함께 체험 프로그램, 수산대전 등 다양한 행사도 이어져 특별한 시간을 선사할 것"이라고 말했다.

한편, 이번 단풍길 개방행사는 입장료 없이 누구나 참여할 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
