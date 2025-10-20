본문 바로가기
대통령실, 경제안보 여건 점검회의…"공급망 리스크 점검"

송승섭기자

입력2025.10.20 11:37

국가안보실, 20일 경제안보 여건 점검회의
오현주 안보실 3차장 주재로 관계부처 참여
"공급망 리스크 점검, 부처 간 긴밀히 협업"

오현주 국가안보실 안보3차장 연합뉴스

오현주 국가안보실 안보3차장 연합뉴스

국가안보실이 20일 최근 경제안보 여건과 공급망 리스크 요인을 점검했다.


대통령실은 이날 국가안보실이 지정학적 환경 변화 등 경제안보 여건을 진단하고 그 국내적 영향을 점검하기 위한 관계부처 회의를 개최했다고 밝혔다.

회의는 오현주 국가안보실 3차장 주재로 열렸다. 관계부처는 기획재정부·외교부·산업통상부·해양수산부 등이다.


대통령실은 "회의 참석자들이 경제안보 여건 변화에 대한 우리 공급망 등의 리스크 요인을 면밀히 점검하고, 각종 리스크가 우리 기업들에 미칠 부정적 영향을 최소화할 수 있도록 관계부처 간 긴밀히 협업해 나가기로 했다"고 설명했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

