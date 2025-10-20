본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

경제

中, '사실상 기준금리' LPR 5개월째 동결…1년물 3.0%·5년물 3.5%

오수연기자

입력2025.10.20 10:26

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국 인민은행이 20일 '사실상의 기준금리' 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 5개월 연속 동결했다.


인민은행은 이날 주택담보대출 기준이 되는 5년물 LPR은 3.5%로, 일반 대출 기준 역할을 하는 1년물 LPR은 3.0%로 각각 유지한다고 발표했다.

중국 인민은행. 연합뉴스

중국 인민은행. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이는 로이터 통신이 최근 시장 전문가 27명을 상대로 취합한 예상치와도 같다.

인민은행은 도널드 트럼프 미국 행정부와 관세 갈등으로 경기 부양책에 대한 압박이 커지자 지난 5월 7개월 만에 5년물과 1년물 LPR을 각각 0.1%포인트씩 인하했다. 이후 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에도 이달까지 5개월 연속 금리를 유지하며 신중한 태도를 이어가고 있다.


중국은 매달 20개 주요 상업은행의 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 취합해 LPR을 산출한다. 별도 기준금리가 존재하지만, 당국이 오랜 기간 손대지 않았기 때문에 LPR이 사실상 기준금리 역할을 한다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"너무 과도해" 기프티콘에 또 웁니다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기