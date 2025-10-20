본문 바로가기
호남

광주 북구, 20~23일 ‘2025 아트페스티벌’

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.20 10:13

광주 북구가 주민들의 문화 예술 향유 기회를 넓히기 위해 '2025 아트페스티벌'을 연다고 20일 밝혔다.

'2025 아트페스티벌' 웹자보. 북구 제공

행사는 23일까지 광주비엔날레 거시기홀에서 열리며, 슬로건은 '경계 없는 예술, 모두의 축제'다. 광주 디자인비엔날레 주제와 연계해 장애인과 비장애인이 함께하는 포용형 축제로 꾸려졌다.


지역 장애인 작가들이 주요 아티스트로 초청돼 전시와 체험 행사 운영에 참여한다. 전시장 373㎡ 공간에는 작품 전시와 아트도자기·키링 만들기 체험이 마련된다. '나도 작가 대형 캔버스 존'도 설치돼 주민 누구나 직접 그림을 그릴 수 있다.

개막식은 오는 21일 오후 4시 광주비엔날레 야외광장에서 열린다. 문인 북구청장과 주민 등 100여명이 참석해 공연, 퍼포먼스, 작품 관람이 진행된다. 이봉화 서예가는 대형 붓 캘리그라피 공연을 펼치고, 작가 4명이 현장을 실시간으로 그려내는 '라이브 아트'가 이어진다.


개막식 후에는 장애·비장애 작가가 함께 작품 활동과 삶을 주제로 나누는 토크 콘서트가 열린다. 문인 구청장은 "모두가 함께 예술을 즐기는 화합의 장이 될 것이다"며 "광주 디자인비엔날레와 연계해 문화도시 북구를 알리는 행사에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
