사교육비 절감 묘안 있나요?…경북교육청, 실천사례 공모

경북교육청(교육감 임종식)은 오는 30일까지 학교 현장의 실질적인 사교육비 절감과 공교육 신뢰 회복을 위해 도내 초·중고등학교를 대상으로 '2025년 사교육 경감 실천 사례 공모'를 추진한다.

이번 공모는 '1학교 1특색 과제' 를 발굴해 학교가 주도적으로 사교육 경감 모델을 개발하고, 이를 현장에 확산하기 위해 마련됐다.

문경 호서남초등학교 방과후 활동 모습 AD 원본보기 아이콘

각 학교는 지역 여건과 학생 요구를 반영한 특색있는 프로그램을 운영한 뒤, 성과를 보고서 형태로 제출하면 된다. 교육지원청의 추천을 거쳐 경북교육청 심사위원회가 심사하며, 초중고 각급별 최우수 1곳, 우수 2곳 등 9곳을 선정할 예정이다.

심사 기준은 △학교지역 특색을 반영한 프로그램의 우수성 △학교 교육과정과의 연계성 △학생의 자기주도 학습 역량 강화 △사교육비 절감 노력 △학부모 인식 개선 노력 등이다.

선정된 우수 사례는 경북교육청 홈페이지 및 사례집을 통해 전파되며 경북지역 학교 전체로 확산할 예정이다.

경북교육청은 이번 공모를 통해 학교별 자율성과 지역 특색을 기반으로한 사교육비 절감 모델을 발굴하고, 학교 현장에서 체감할 수 있는 공교육 혁신 기반을 마련할 계획이다.

임종식 경북교육감은 "사교육을 줄이기 위한 가장 확실한 길은 공교육이 믿음을 주는 것"이라며, "학교가 중심이 되어 지역과 함께 사교육 경감의 선순환 모델을 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>