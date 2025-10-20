본문 바로가기
[오늘의신상]버거킹, '딥 크런치 아포가토' 출시…디저트 라인업 강화

한예주기자

입력2025.10.20 08:30

에스프레소에 카라멜 크런치 토핑

버거킹이 에스프레소 베이스의 디저트 '딥 크런치 아포가토'를 출시하며 디저트 라인업을 강화한다고 20일 밝혔다.


'딥 크런치 아포가토'는 신선한 원유가 함유된 밀크 선데 위에 에스프레소를 더하고, 카라멜 크런치 토핑으로 완성한 제품이다. 부드러움과 쌉싸름함, 달콤 짭짤함까지 더해져 입안 가득 다양한 풍미를 선사하는 것이 특징이다.

버거킹 '딥 크런치 아포가토. 버거킹

버거킹 '딥 크런치 아포가토. 버거킹

특히, 카페 문화에 익숙하고 새로운 맛 경험을 추구하는 2030 세대를 타깃으로 했다는 설명이다. 단품 가격은 2900원.


버거킹 관계자는 "앞서 선보인 디저트 '킹퓨전'과 '킹플로트'가 좋은 반응을 끌어낸 만큼, 디저트 메뉴 포트폴리오 확장을 위해 지속하고 있다"며 "새롭게 선보이는 '딥 크런치 아포가토'는 에스프레소의 깊은 풍미와 카라멜 크런치 토핑의 조화를 동시에 즐길 수 있는 프리미엄 디저트로, 고객분들께 새로운 경험을 선사할 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
