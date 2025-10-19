KIA 타이거즈 박찬호, '악성 글' 누리꾼 고소

프로야구 KIA 타이거즈의 유격수 박찬호(30) 선수가 자신과 가족을 향해 악의적인 글을 게시한 누리꾼들을 경찰에 고소한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

19일 광주 북부경찰서에 따르면 박 선수는 지난 8월 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 소셜미디어(SNS)에 올라온 여러 게시글에 대해 고소장을 제출했다.

해당 SNS 갤러리에는 박 선수뿐만 아니라 가족을 겨냥한 모욕적인 글이 수시로 올라온 것으로 전해졌다.

경찰은 2개월간 수사를 거쳐 누리꾼 5명의 신원을 특정했고, 이들이 거주하는 타지역 경찰서로 사건을 이송했다. 북부경찰서 관계자는 "명예훼손 관련 글을 올린 ID 사용자를 특정했다"며 "현재 북부경찰서에서 진행 중인 사건은 없다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>