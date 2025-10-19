본문 바로가기
구미시, 제11회 비산나루터 문화축제 시민과 함께 성황리 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.19 15:59

주민 손으로 일군 11년의 역사
구미 대표 가을축제로 자리매김
보트타기·전통놀이·비산스타 경연

경북 구미시 비산동은 지난 18일 비산 나루터 체육공원에서 비산동 체육회 주관으로 시민 2000여 명이 참여한 가운데 '제11회 비산나루터 문화축제'를 성황리에 개최했다.


올해로 11회를 맞은 이번 축제는 과거 나루터의 삶의 흔적과 지역의 현재가 어우러지는 구미의 대표 가을 축제로, 2010년 첫 개최 이후 주민이 직접 기획하고 만들어온 '참여형 지역축제'로 자리 잡았다.

제11회 비산나루터 문화축제에서 김장호 구미시장과 함께 내빈들이 단체사진을 촬영하고 있다./김이환기자

축제 준비와 진행에는 비산동 체육회를 중심으로 관내 기관·단체가 적극적으로 협력했다.

주민들은 운영, 안전관리, 체험 부스 운영 등 전 과정에 참여하며 지역 공동체의 결속력을 보여줬다.


올해 행사는 ▲비산스타찾기 경연대회 ▲보트타기 체험 ▲전통놀이와 플리마켓 ▲지역 먹거리 부스 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.


낙동강변의 지리적 특색을 살린 보트 체험은 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌었고, 태권무·줄넘기·댄스 등 공연 무대가 이어지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.

김장호 구미시장은 "비산나루터 문화축제가 주민 모두에게 즐겁고 의미 있는 추억으로 남아 매우 뜻깊다"며 "많은 시민의 참여와 협조 덕분에 안전하고 성공적인 축제가 될 수 있었다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
