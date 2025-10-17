본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

하마스, 시신 송환 지체…국제수색대 가자지구 투입

임춘한기자

입력2025.10.17 20:15

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

팔레스타인 무장정파 하마스의 인질 시신 송환이 지체되자 국제수색대가 가자지구에 투입됐다


이스라엘 스데로트에서 내려다 본 가자지구 모습. 연합뉴스

이스라엘 스데로트에서 내려다 본 가자지구 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

17일(현지시간) 이스라엘 채널13 방송 등에 따르면 미국, 튀르키예, 이집트, 카타르 등이 파견한 군인으로 구성된 수색대가 전날 밤 가자지구에 파견됐다. 이들은 이스라엘이 제공한 인질 위치 정보를 바탕으로 공병대 장비 등을 동원해 시신을 수색한다. 튀르키예는 자체적으로 재난위기관리청(AFAD) 대원 81명을 가자지구에 보내 시신 수색을 지원하는 것으로 전해졌다.

하마스는 지난 9일 휴전 합의가 이뤄진 후 생존 인질 20명 전원을 석방했지만 인질 시신은 반환하기로 한 28구 중 9구만 인계했다. 하마스는 나머지 시신이 이스라엘군의 공격으로 무너진 건물 잔해 밑에 있어 굴착기 등 중장비가 필요하며 최종 반환까지 시간이 걸릴 수 있다고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대세는 한국인 줄…일본 따라가려면 한참 멀었네" 관광 수입 3배 차이 났다 "대세는 한국인 줄…일본 따라가려면 한참 멀었네"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기