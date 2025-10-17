하마스, 시신 송환 지체…국제수색대 가자지구 투입

팔레스타인 무장정파 하마스의 인질 시신 송환이 지체되자 국제수색대가 가자지구에 투입됐다

17일(현지시간) 이스라엘 채널13 방송 등에 따르면 미국, 튀르키예, 이집트, 카타르 등이 파견한 군인으로 구성된 수색대가 전날 밤 가자지구에 파견됐다. 이들은 이스라엘이 제공한 인질 위치 정보를 바탕으로 공병대 장비 등을 동원해 시신을 수색한다. 튀르키예는 자체적으로 재난위기관리청(AFAD) 대원 81명을 가자지구에 보내 시신 수색을 지원하는 것으로 전해졌다.

하마스는 지난 9일 휴전 합의가 이뤄진 후 생존 인질 20명 전원을 석방했지만 인질 시신은 반환하기로 한 28구 중 9구만 인계했다. 하마스는 나머지 시신이 이스라엘군의 공격으로 무너진 건물 잔해 밑에 있어 굴착기 등 중장비가 필요하며 최종 반환까지 시간이 걸릴 수 있다고 밝혔다.





