작은 학교의 큰 기적, 교육공동체로 피어나다

경상북도 의성교육지원청은 17일 의성 학생체육관에서 의성청년회의소(JC)와 함께 소규모학교 연합 '작은 학교 큰 운동회'를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 학생들에게 폭넓은 체육활동의 기회를 제공하고, 학부모와 지역사회가 어우러지는 교육공동체의 의미를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 운동회에는 관내 3개 소규모학교의 학생 50여 명과 학부모 80여 명 등 총 130여 명이 참여해 '작지만 단단한 학교, 함께 성장하는 공동체'의 가치를 몸소 실천했다.

개회식은 국민의례와 학생대표 선서로 시작돼 다양한 체육 경기가 펼쳐졌다.

이우식 교육장은 "작은 학교 학생들이 운동회를 통해 자신감을 키우고, 학부모와 지역사회가 함께 어울리며 행복한 교육공동체를 경험한 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 소규모학교의 특성과 장점을 살려 학생 중심의 교육활동을 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

규모는 작았지만, 감동은 컸다. 아이들의 땀방울과 웃음 속에 작은 학교 교육공동체의 희망이 단단히 뿌리내리고 있었다.





