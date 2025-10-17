태백시, 스포츠 인프라 조성 본격화…'고원 스포츠도시' 도약 박차

강원도 태백시(시장 이상호)는 '태백 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)'과 '청정고원 스포츠센터(고원3체육관)' 등 주요 체육 인프라 구축이 순조롭게 진행되면서 사계절 내내 이용 가능한 '실내 스포츠타운' 조성을 본격화하고 있다.

이상호 태백시장이 17일 '태백 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)' 및 '청정고원 스포츠센터(고원3체육관)' 공사 추진 상황을 점검하고 있다. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 17일 이상호 시장이 직접 현장을 방문해 '태백 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)' 및 '청정고원 스포츠센터(고원3체육관)' 공사 추진 상황을 점검했다. 이번 점검은 공정별 추진 현황을 확인하고, 시민과 선수 모두가 안전하게 이용할 수 있는 시설 완성을 위한 조치다.

현재 태백시는 ▲태백 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔) ▲청정고원 스포츠센터(고원3체육관) ▲태백 休(휴) 전지훈련센터 ▲태백 볼링경기장 증축 등 총 4개 체육시설 조성사업을 동시에 추진 중이다.

총사업비는 약 500억원 규모로, 2026년 상반기 '태백 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)'을 시작으로 하반기에는 '청정고원 스포츠센터(고원3체육관)' 등 주요 시설이 순차적으로 완공될 예정이다.

특히 이번 사업은 평균 해발 900m의 청정한 고원도시 환경을 최대한 살려 사계절 전지훈련이 가능한 '실내 스포츠타운' 기반을 완성했다는 점에서 의미가 크다. 여름뿐 아니라 겨울에도 안정적으로 훈련이 가능한 환경을 갖추어, 전국적인 전지훈련 거점도시이자 '스포츠의 메카'로 자리매김할 전망이다.

또한 새로 조성되는 시설들은 전지훈련 선수단뿐 아니라 시민 모두가 함께 이용할 수 있는 다목적 공간으로 운영될 예정이다. 어린이집과 학교 체육활동, 각종 문화·체육행사 등에도 폭넓게 활용되어, 날씨와 계절에 상관없이 즐길 수 있는 생활밀착형 복합체육시설로 기대를 모은다.

이상호 태백시장은 "태백시는 스포츠를 통해 도시의 활력을 되찾고 있다"며 "체계적인 시설 관리와 효율적인 운영으로 시민과 선수 모두가 만족할 수 있는 대한민국 대표 고원 스포츠도시로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



