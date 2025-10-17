광주시의회 환복위, 장애인고용공단 현장 방문

장애인 일자리 확대·고용환경 개선 논의

광주시의회 환경복지위원회는 17일 한국장애인고용공단 광주지역본부를 방문, 운영 현황을 청취하고 장애인 일자리 정책 등을 논의했다. 광주시의회 제공

광주시의회 환경복지위원회(위원장 최지현)는 17일 한국장애인고용공단 광주지역본부를 방문, 운영 현황을 청취하고 기관 관계자들과 장애인 일자리 정책 현장을 살폈다. 이날 방문은 장애인 고용 현황과 공단의 주요 사업 추진 상황을 점검하고, 현장 애로사항 및 개선 사항을 듣기 위해 마련됐다.

환복위 위원들은 이날 관계자들과 만난 자리에서 장애인 고용률을 높이기 위한 맞춤형 취업 지원 강화와 직업훈련의 중요성을 강조했다. 또 지역사회와 적극 연계해 장애인을 위한 실질적인 일자리 창출 방안에 대해 폭넓은 의견을 나눴다. 이는 장애인들이 지역사회 일원으로 활발하게 활동할 수 있는 기반을 마련하는 데 중점을 둔 논의였다.

최지현 위원장은 이 자리에서 "장애인들이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만드는 것은 사회통합의 첫걸음이다"며 "광주지역의 장애인 일자리 확대를 위해 의회에서도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



