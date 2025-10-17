본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

테일러 스위프트 투어 다큐·콘서트 필름, 12월 12일 디즈니+ 공개

이종길기자

입력2025.10.17 14:25

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다른 아티스트들과의 협업 등 미공개 영상 담겨

테일러 스위프트 투어 다큐·콘서트 필름, 12월 12일 디즈니+ 공개
AD
원본보기 아이콘

세계적인 팝스타 테일러 스위프트의 '디 에라스 투어'가 다큐멘터리와 콘서트 필름 두 편으로 재탄생한다.


디즈니+는 12월 12일 스위프트의 투어 비하인드와 마지막 공연 실황을 담은 신작을 단독 공개한다고 17일 밝혔다.

이번 프로젝트는 스위프트의 세계 투어를 생생하게 담아낸 6부작 다큐멘터리 '테일러 스위프트 | 디 에라스 투어 | 디 엔드 오브 언 에라'와 캐나다 밴쿠버에서 촬영된 투어의 피날레를 기록한 콘서트 필름 '테일러 스위프트 디 에라스 투어 | 더 파이널 쇼'로 구성됐다.


다큐멘터리에는 무대 뒤에서의 인간적인 순간과 그레이시 에이브럼스·사브리나 카펜터·에드 시런·플로렌스 웰치 등 아티스트들과의 협업 과정, 가족과 지인의 인터뷰 등 미공개 영상이 포함돼 있다. 팬들에게 스위프트의 음악 세계를 깊이 들여다볼 수 있는 특별한 선물이 될 전망이다.


콘서트 필름에는 '디 에라스 투어'의 마지막 공연 현장이 담겼다. 지난해 발매된 열한 번째 정규 앨범 전곡의 무대를 감상할 수 있다.

스위프트는 '디 에라스 투어'로 전 세계 공연 역사상 최고 수익을 기록하며 음악 산업의 새 이정표를 세웠다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기