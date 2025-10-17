무라야마 담화·日정치 통합…무라야마 전 총리 별세

日총리 최초로 식민 지배 사과

일본의 과거 식민지 지배를 사과한 '무라야마 담화'로 한국에서도 유명한 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 17일 별세했다. 향년 101세.

일본 현지 언론에 따르면 무라야마 전 총리는 이날 규슈 오이타현 오이타시의 한 병원에서 노환으로 사망했다.

사회당(현 사회민주당) 출신의 그는 1994년 6월부터 1996년 1월까지 총리를 지냈다.

총리 재임 시절인 1995년에는 일본의 식민지 지배와 주변국 침략에 대한 반성과 사죄를 명시한 '무라야마 담화'를 내놨다.

일본 총리로는 처음으로 과거 식민지 지배를 '침략'으로 언급하며 기존보다 진일보한 사과와 역사 인식을 내비쳤다는 평가를 받은 담화다.

그는 47년만의 사회당 출신 총리로 보수 성향의 자민당을 포함한 연립 정권을 이끈 인물이기도 하다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



